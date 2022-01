V Beogradu že četrti dan iščejo pogrešanega 27-letnika

V srbski prestolnici že četrti dan iščejo 27-letnega Splitčana, ki je izginil v zgodnjih jutranjih urah 31. decembra. Nazadnje so ga videli, ko je bil s prijatelji v nočnem klubu Gotik, okoli druge ure zjutraj pa naj bi odšel na stranišče in takrat se je za njim izgubila vsakršna sled. Mateja Periša so nadzorne kamere posnele v trenutku, ko je brez jakne zapustil klub in se po kovinskih stopnicah spuščal k reki Savi. V obsežni iskalni akciji je policija preiskala tudi reko, a 27-letnika še niso našli. V Beograd je iz Tivata pripotoval tudi oče pogrešanega, ki javnost prosi za kakršne koli informacije o sinu.