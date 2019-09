V berlinskem živalskem vrtu panda Meng Meng presenetila z dvojčkoma

Živalski vrt Tierpark Berlin je sporočil, da je njihova velika panda Meng Meng postala mama – ne enemu, ampak kar dvema mladičema, saj je skotila dvojčke. Velike pande spadajo med ranljive vrste, zato je to rojstvo zelo pomembno za njihovo ohranitev.

Te živali so znane po tem, da se zelo težko razmnožujejo, saj lahko panda postane breja v zelo ozkem časovnem okvirju, in sicer od 24 do 72 urah. Mladiča sta bila rojena manj kot uro narazen, a sta še vedno presenetila oskrbnike, saj je ultrazvok kazal, da se bo Meng Meng razveselila le enega malčka.