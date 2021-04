V Bertokih našli umorjeno 85-letno žensko: osumljena 31-letna vnukinja

Zdi se, da se z epidemijo koronavirusa širi tudi epidemija nestrpnosti in vse slabših družinskih odnosov. V zadnjih mesecih namreč vse pogosteje poročamo o tragedijah znotraj družin. In prav ena takih naj bi se zgodila v torek. V Bertokih so našli umorjeno starejšo gospo, ki po pripovedovanju sosedov nikoli z nikomer ni imela nikakršnih težav. Še več, člani njene družine naj bi bili vsi zelo prijazni. A dokazi, ki naj bi jih zbrali kriminalisti, kažejo, da jo je ubila vnukinja. Z umorjeno žensko je namreč živela pod isto streho.

