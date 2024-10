V BiH dan žalovanja, prebivalci v strahu pred novimi padavinami

V Bosni in Hercegovini je dan žalovanja zaradi uničujočih poplav in zemeljskih plazov, ki so minuli teden do kosti pretresli državo. Najmanj 22 ljudi je umrlo, še 16 jih pogrešajo, upanja za slednje ni več. Ekipe prostovoljcev ter domačih in tujih reševalcev, tudi slovenskih, nadaljujejo iskalne operacije in čiščenje povsem izmaličenih krajev. Pristojne službe popravljajo ceste, vodovodno in elektroenergetsko infrastrukturo. Prebivalcem, ki so ostali brez vsega, dostavljajo vodo, hrano in zdravila. S strahom pogledujejo v nebo, saj so za nocoj in jutri napovedane nove padavine. Poleg neizmerno tragičnih zgodb sicer na dan prihajajo tudi zgodbe o junaških podvigih prebivalcev, ki so požrtvovalno reševali svoje sorodnike in sokrajane.