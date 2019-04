V BiH preiskava proti ministru Mektiću zaradi ogrožanja državne varnosti

Tožilstvo v Sarajevu je objavilo, da je Dragan Mektić pridobil določene zaupne podatke, ki jih je, kljub obveznosti njihovega varovanja, podelil z osebami, ki nimajo ustreznih pooblastil. Nato naj bi neresnično obveščal javnost ter tudi lažno pričal pred tožilstvom, kar je povzročilo težke posledice za varnost, vladavino prava in ugled BiH, so zapisali na spletni strani tožilstva.

Izpostavili so, da bo preiskava potekala za zaprtimi vrati, ker gre za zaupne dokumente. Čeprav niso omenjali podrobnosti, je mogoče sklepati, da je preiskava proti Mektiću povezana z njegovimi izjavami o vpletenosti hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA) v tajno oboroževanje skupine islamističnih skrajnežev v BiH, da bi tako podprli trditve hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović o več tisoč skrajnežih, ki da iz BiH grozijo celotni regiji.

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je za spletni portal faktor.ba povedal, da so varnostne službe BiH po večletnem operativnem delu preprečile poskus hrvaških obveščevalcev, da bi pridobili pripadnike salafističnega gibanja v BiH. Skušali naj bi jih prepričati, da bi skladiščili orožje v islamskih verskih objektih. Potem pa naj bi orožje "našli" in bi se potrdile obtožbe hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović o na tisoče skrajnežih in terorističnih središčih v BiH.

Mektić je sredi marca dejal, da je celotno hrvaško operacijo koordiniral hrvaški konzul v Tuzli Ivan Bandić. Vključene naj bi bile tudi nekatere osebe iz BiH. Izpostavil je novinarja radiotelevizije Republike srbske Mata Đakovića, ki sicer velja za osebo, ki je tesno povezana s predsedujočim predsedstvu BiH Miloradom Dodikom.

Mektrić meni, da gre za maščevanje

Mektić je na današnji novinarski konferenci v Sarajevu povedal, da so odprli preiskavo proti njemu ravno zaradi "afere salafisti". Meni, da se mu glavna tožilka Gordana Tadić maščuje, ker je pri svojih navedbah o aferi omenil Đakovića in tudi njegovega namestnika na ministrstvu Mija Krešića, ki sta sorodnika tožilke. Ponovil je, da SOA nezakonito deluje na območju BiH ter da tožilstvo deluje v interesu Hrvaške.

Mektića je podprl predsedujoči zgornjega doma parlamenta BiH in predsednik SDA Bakir Izetbegović, ki je dejal, da v tem primeru bolj verjame ministru kot državnem tožilstvu, je poročala hrvaška agencija Hina.

Tožilstvo BiH je pred tem v sredo potrdilo, da ni elementov za preiskavo proti Bandiću, Krešiću in Đakoviću, ki jih je Mektić povezal z afero. Pred tem so zaslišali vse omenjene akterje iz BiH, kot tudi direktorja obveščevalno-varnostne agencije BiH (Osa) Osmana Mehmedagića in novinarja Avda Avdića, ki je na portalu žurnal.infoprvi poročal o aferi salafisti.

Avdić je pred kratkim pogovoru za BiH uredništvo regionalne televizije N1 med drugim zatrdil, da so hrvaški obveščevalci, ki so bili vpleteni v afero salafisti, leta 2015 prisluškovali tudi slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim postopkom.