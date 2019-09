V BiH prijeli peterico, ki naj bi migrante tihotapila tudi v Slovenijo

Policija BiH je v sodelovanju s kolegi s Hrvaške in iz Europola danes na območju Republike Srbske sprožila akcijo z namenom odkrivanja tihotapcev ljudi in razbijanja organiziranih kriminalnih skupin. Policisti so prijeli pet oseb in preiskali več objektov na območju Prijedora, Kostajnice, Kozarske Dubice, Novega grada in drugih mest, je zapisalo tožilstvo BiH na svoji spletni strani.

Kot so dodali, prijete osebe sumijo, da so letos organizirale tihotapljenje ljudi za "visoke denarne zneske" iz BiH proti Hrvaški, Sloveniji in drugim državam članicam Evropske unije. Ob tem so imeli stike z osebami iz Srbije, Hrvaške in Slovenije, so še zapisali.

Kot so dodali, so osumljenci pridobili nezakonito premoženjsko korist ter so škodovali drugim državam zaradi nezakonitih migracij in težav, ki jih povzročajo nezakonite migracije.

Po poročanju sarajevskega časnika Oslobođenje, ki se sklicuje na vire v obmejni policiji BiH, naj bi policija imela dokaze, da so prijete osebe odgovorne za najmanj 315 migrantov, od katerih naj bi za svoje kriminalne storitve zahtevali po 1000 evrov. Časnik na svoji spletni strani navaja, da so policisti med današnjo preiskavo zasegli 2250 evrov.

Tožilstvo je še izpostavilo, da je River mednarodna operacija, v kateri sodeluje več držav z namenom boja proti nezakonitim migracijam na Zahodnem Balkanu.