V BiH priprli osumljenca, ki naj bi sodeloval pri umoru policistov

Srećka Trifkovića iz Vzhodnega Sarajeva, so prijeli v torek in je prva oseba, ki so jo neposredno povezali z umorom dveh sarajevskih policistov. V priporu je končal, da ne bi vplival na priče, prikrival dokazov in ponovil kaznivega dejanja, so sporočili iz kantonalnega tožilstva.

Osumljenec je bil zaradi kraje avtomobilov priprt že leta 2011. Takrat je priznal kaznivo dejanje in je bil obsojen na leto dni in osem mesecev zapora, je poročalo uredništvo regionalne televizije N1.