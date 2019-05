V BiH zaradi obilnih padavin poplavljenih 200 hiš

Na severu Bosne in Hercegovine so obilne padavine povzročile poplave. Na območju Prijedora je minulo noč poplavilo približno 200 hiš, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, so pripravljeni tudi na evakuacijo prebivalstva. Poplave ovirajo tudi cestni promet ob nekaterih rekah.

Za območje Prijedora na skrajnem severozahodu BiH so razglasili prvo stopnjo nevarnosti, je danes poročal Radio Sarajevo. Kot so dodali, so poplavljeni številni objekti v šestih vaseh v okolici Prijedora. Pristojne službe in prebivalci postavljajo dodatne vreče s peskom, da bi zaščiti premoženje, rešujejo tudi živino. S poplavami se soočajo tudi prebivalci na območju Bosanskega Novega, kjer je voda vdrla v približno deset objektov. Na cesti med Prijedorom in Bosanskim Novim so se zaradi deževja sprožili zemeljski plazovi. Oblasti v BiH so prejšnji teden opozorile, da do 16. maja obstaja nevarnost poplavljanja rek Une, Sane in Bosne zaradi napovedanih obilnih padavin. Vsem službam za zaščito in reševanje so naložili, naj bodo v polni pripravnosti.