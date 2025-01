Zaradi snega ohromljen velik del BiH

V Bosni in Hercegovini še vedno iščejo pogrešanega meteorologa, ki se je na božični večer odpravil v službo na meteorološko opazovalnico na vrh Bjelašnice. Sicer na Balkanu sneženje še ni povsod ponehalo. Ponekod v Bosni in Hercegovini, kjer so snežni zameti visoki tudi do tri metre, so razglasili stanje naravne nesreče. Poročajo o treh smrtnih žrtvah. Številne vasi so odrezane od sveta. Brez elektrike je že četrti dan več kot 200 tisoč ljudi.