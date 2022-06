V BiH kljub nesoglasjem do šestih milijonov sredstev za izvedbo volitev

Politiki vseh treh narodov Bosne in Hercegovine so v šoku. Vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je visokemu predstavniku mednarodne skupnosti, Nemcu Christianu Schmidtu, celo zagrozil s tožbo. Še najraje pa bi ga kar deportiral iz države. Na visokega predstavnika so jezni tudi bosanski Hrvati, Bošnjaki pa mu nejevoljno pritrjujejo. Ker se niso mogli dogovoriti niti o najosnovnejših proceduralnih postopkih in proračunu, ki bi omogočil izvedbo splošnih volitev 2. oktobra 2022, je Schmidt v skladu s svojimi pooblastili sprejel spremembe zakona o financiranju institucij in volilnega zakona Bosne in Hercegovine. Državna volilna komisija bo tako vendarle dobila 6,5 milijona evrov za izvedbo jesenskih volitev.