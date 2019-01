V bližini Hongkonga zagorel tanker, ena oseba izgubila življenje

Po do zdaj zbranih podatkih policija še ne more potrditi, da je pred izbruhom ognjenih zubljev na krovu ladje, ki je prevažala kerozin, odjeknila eksplozija.

11.000-tonska ladja z vietnamsko zastavo je bila na poti iz južnega kitajskega pristanišča Dongguan v Hongkong. Prebivalci tamkajšnjih otokov Lamma in Lantau so poročali, da so slišali glasen pok ter tresenje oken in pohištva. "Mislili smo, da je bil potres," je povedala ena od lokalnih prebivalk. Dodala je, da sta po začetni močni eksploziji sledili še dve manjši. "Predvidevala sem, da je gre za močan sunek vetra, ampak zdaj sem prepričana, da je bila eksplozija," pa je za CNNpojasnila neka druga prebivalka.