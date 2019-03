V Iraku potonil trajekt, umrlo že najmanj 65 ljudi

Husam Khalil, vodja oddelka za civilno obrambo v Mosulu, je potrdil, da je v nesreči umrlo najmanj 40 ljudi, večinoma gre za ženske in otroke, ki niso znali plavati.BBC pa medtem poroča, da je število žrtev naraslo na najmanj 65, več deset ljudi pa še vedno pogrešajo.

Kot poročaAl Jazeera, je predstavnik ministrstva za zdravje Seif al-Badr dejal, da je bilo v nesreči v četrtek ubitih najmanj 55 ljudi. Med mrtvimi je 33 žensk, 12 otrok in 10 moških. Dodal je, da je bilo v teku iskalne operacije, ki še vedno poteka, doslej rešenih 30 ljudi.

Hussam Khalil, vodja civilne obrambe v severni provinci Nineveh, je zaAPpovedal, da je plovilo, ki je imelo na krovu več kot 80 ljudi, potonilo zaradi tehničnih težav. Nekateri drugi tuji mediji poročajo, da je bilo potnikov na trajektu okoli 200.

V bližini turističnega središča so praznovali praznik Nowruz, s katerim obeležujejo vstop v kurdsko novo leto in prihod pomladi. Omenjen praznik praznujejo na ozemljih, ki so nekoč sestavljala starodavno perzijsko cesarstvo, ki je segalo od Bližnjega vzhoda do Srednje Azije. Trajekt pa je bil na poti na manjši turistični otok.

Po informacijah dopisnice Al Jazeereiz Bagdada je s posnetkov, objavljenih na družabnih medijih, razvidno, da so ljudje, ki so bili na trajektu, prestajali trenutke hude stiske.

"Posnetki kažejo, kako se je trajekt prevrnil, ljudje so začeli skakati v reko Tigris, da bi se rešili. Prav tako lahko slišimo ljudi, kako kričijo vzdolž bregov," je dodala.