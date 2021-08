Balkanski polotok je v plamenih. Ognjeni zublji so poleg Severne Makedonije zajeli tudi del Hrvaške, Grčijo in Turčijo. Požari so se že razširili tudi na večja mesta, v Atenah, denimo, ogrožajo ljudi, domove in znamenitosti. V Turčiji, kjer se 145 gasilcev z ognjem bori že deveti dan, pa plameni zdaj ogrožajo termoelektrarno v mestu Milas.