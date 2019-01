V Bolgariji praznik tradicionalno proslavili s plesom v ledeno mrzli vodi

Pravoslavni praznik so že tradicionalno v Bolgariji obeležili s sprehodom po ledeno mrzli reki in nacionalnim plesom hora. 6. januarja namreč praznujejo enega najpomembnejših pravoslavnih praznikov oziroma dan, na katerega je bil Jezus krščen po Janezu Krstniku v reki Jordan. Gre za enega najbolj priljubljenih praznikov v Bolgariji.

Zgodba pripoveduje, da se je med krstom odprlo nebo in pojavil se je Sveti duh, ki je razglasil Jezusa kot božjega sina. Po bolgarskem izročilu se na večer 5. januarja odpre nebo in slišane so vse molitve ljudi. Bolgari pa praznujejo tudi očiščevalno in zdravilno moč vode.

Že v zgodnjih jutranjih urah duhovnik v reko ali jezero vrže leseni križ. Nato pa se v ledeno mrzlo vodo podajo moški, ki tekmujejo, kdo ga bo prvi našel. Verjamejo namreč, da bo moški, ki bo prvi potegnil križ iz vode blagoslovljen z zdravjem in osvobojen zlih duhov čez celotno leto, piše Novinite.com.