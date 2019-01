V Boliviji prijeli italijanskega levičarskega skrajneža Battistija: 'Majhno darilo je na poti'

"Italijanskega terorista Cesareja Battistija so pridržali v Boliviji in ga bodo kmalu pripeljali v Brazilijo, od koder ga bodo verjetno poslali v Italijo, da odsluži dosmrtno kazen," je tvitnil Filipe G. Martins , ki služi kot zunanjepolitični svetovalec novega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara .

Italija je večkrat zaprosila za izročitev Cesareja Battistija, ki je zadnja leta živel v Braziliji pod zaščito nekdanjega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve, ki je trenutno v zaporu zaradi korupcije. Lula je pred desetimi leti podpisal odlok, s katerim je prepovedal izročitev italijanskega skrajneža v domovino.

Skrajno desno politično usmerjeni Bolsonara je že med predsedniško kampanjo obljubil, da bo ob nastopu mandata Battistija nemudoma izročil Italiji. Odhajajoči predsednik Michel Temer pa je sredi decembra podpisal nalog za izročitev Battistija, potem ko je zahteval njegovo aretacijo, a je skrajnež poniknil.

Sončna očala in umetna brada

Battistija so v soboto aretirali v sosednji Boliviji v mestu Santa Cruz de la Sierra, kar so potrdile brazilske oblasti, ne pa tudi bolivijske. Izsledila ga je posebna Interpolova skupina, ki so jo oblikovali italijanski preiskovalci.

V času aretacije je ubežnik nosil krinko - sončna očala in umetno brado, pišejo italijanski mediji.

Italijanski veleposlanik v Braziliji Antonio Bernardini je preko Twitterja pozdravil aretacijo. "Demokracija je močnejša od terorizma," je tvitnil.

Po begu iz zapora so mu sodili v odsotnosti

Battisti je leta 1981 pobegnil iz pripora, medtem ko je čakal na sojenje. Sodili so mu v odsotnosti in ga spoznali krivega umora dveh policistov ter sodelovanja pri umoru mesarja in načrtovanju umora zlatarja, ki je umrl v strelskem obračunu. Zaradi umorov v 70. letih prejšnjega stoletja so ga obsodili na dosmrtno ječo.