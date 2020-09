V bombnem atentatu v Beogradu umrl 30-letnik z zajetnim kriminalnim dosjejem

Eksplozija bombe, podtaknjene pod avtomobil, je bila usodna za Strahinjo Stojanovića, 30-letnika z zajetnim kriminalnim dosjejem. Bombo pod terenskim vozilom znamke BMW, ki je bila sprožena na daljavo s pomočjo telefona, je razneslo med vožnjo na eni od glavnih ulic v Novem Beogradu. Na kraj so prihiteli policisti, gasilci in reševalci, a so bile poškodbe Stojanovića prehude, dve uri pozneje je umrl v bolnišnici. Policija ne dvomi, da je šlo za atentat. Stojanović je bil že večkrat tarča napadalcev iz rivalskega klana, ki je povezan z balkanskim narkokartelom Darka Šarića.