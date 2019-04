V bombnem napadu ubiti trije ameriški vojaki

Napad na ameriški konvoj se je zgodil v bližini ameriškega letalskega oporišča Bagram, ki leži kakih 50 kilometrov severno od Kabula. V napadu so bili trije ameriški vojaki tudi ranjeni. Američani so delovali v Natovi operaciji Odločna podpora, ki je namenjena urjenju afganistanskih varnostnih sil, so sporočili iz te Natove operacije.

Talibani so pred tem sporočili, da je napad na ameriški konvoj izvedel njihov samomorilski napadalec, ki se je razstrelil v avtomobilu, polnem eksploziva. Navedli so, da so bili pri tem ubiti"številni tuji zavojevalci" in da je bil eden od oklepnikov v konvoju povsem uničen.