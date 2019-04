V Bosni v zasedi ubit znan poslovnež, kritik Milorada Dodika

V napadu, do katerega je prišlo v večernih urah, so bili ubiti Slaviša Krunić, njegov varnostnik in eden od dveh napadalcev. Prav tako naj bi bil ranjen Krunićev voznik. Policija je zaprla celotno območje, na mestu streljanja so tudi forenziki. Motiv za napad za zdaj še ni znan.

Kot poročajo bosanski mediji, je bil Slaviša Krunić znan poslovnež iz okolice Banjaluke, ki je bil večkrat v navzkrižju z lokalnimi oblastmi, predvsem z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Krunić, veteran vojne v Bosni, je bil lastnik podjetja Sector Security in verige pekarn Žitopek.

Težave z lokalnimi oblastmi

Pred leti je v intervjuju povedal, da so ga oblasti v Republiki Srbski poskušale prepričati, da proda svoja podjetja, v katerih zaposluje več kot 1500 ljudi. Wikileaks je prav tako objavil depešo ameriške ambasade v Sarajevu, v kateri so zapisali, da se jim je 16. julija 2008 Krunić pritožil, da "Dodik vrši pritisk nad nasprotnike v privatnem sektorju",in trdil,"da Dodikov varnostnik (vodja varnostne službe) nad njim vrši pritistk, da proda svoje podjetje njihovemu varnostnemu podjetju Alfa".

Slaviša Krunić je za Face TV v daljšem intervjuju povedal, da se z lokalnimi oblastmi ne strinja glede politične delitve Bosne."Kot Banjalučan sem postal nezaželjen, da si ne zaslužim imeti ta podjetja in da je čas, da nekdo drug postane lastnik. Obstajali so pritiski, da bi podjetje prodal, a ga ne mislim prodati ljudem, ki niso del zgodbe, ki želi Bosni dobro. Te ljudi na televiziji vidim vsakodnevo.J az sem Srb in tudi Bosanec. Moj oče je bil tukaj rojen, kakor tudi moji drugi predniki in otrok. Ne načrtujem odhoda v tujino in si samo želim normalno življenje."