V Bovcu je za prostovoljne gasilce dela enostavno preveč

Prostovoljni gasilci se vedno odzovejo. A kaj bo, ko bo teh reševanj za prostovoljce enostavno preveč? Če se vam zdi, da tako hudo ne more biti, je Bovec dokaz, da je. Tam ne mine dan, da ne bi izvozila interventna vozila. Največ dela imajo s prometnimi nesrečami, saj preveč pogumni tuji motoristi njihovih cest ne poznajo. K temu pa dodajmo še padalske nesreče in nesreče ob in na Soči.

Na nebu nad Bovcem je v poletnih dneh prava gneča. Pa ne le na nebu, poleg jadralnih padal še kanuji, rafti, kolesarji, motoristi. Vse to je Bovec, ki slavi kot dolina adrenalina in kjer med viškom turistične sezone beležijo tudi okoli 16 tisoč obiskovalcev dnevno. Ne pozabimo še na alpiniste in planince. A kjer je adrenalin, so pogosto tudi poškodbe, kar nam pove tudi bovški župan Valter Mlekuž: ''Skoraj ne mine dan, da ne grejo v intervencijo. Mislim, mene kar stisne, ko slišim sirene.''





Bovški prostovoljni gasilci so krepko preobremenjeni FOTO: Kanal A

V prostovoljnem gasilskem društvu iz garaže največkrat zapeljejo zaradi motorističnih nesreč, nam pove Uroš Kemper, poveljnik PGD Bovec: ''Večinoma je nepoznavnost, eni so pa adrenalinci. Se pravi motoristi so pač usmerjeni v tekmovanje po teh naših ozkih cestah.'' Ravno med našim pogovorom pa se je teorija spremenila v prakso, saj se je na obrobju Bovca zgodila motoristična nesreča. Na občini se že dolgo trudijo, da bi izboljšali razmere na cestah in s tem zmanjšali število nesreč in tudi smrtnih žrtev, zatrjuje župan: ''Po prvih treh nesrečah s smrtnim izidom, smo rekli to ne gre, nekaj moremo narediti.''

Dolina privablja adrenalina željne obiskovalce, kjer je adrenalin, pa so pogoste tudi poškodbe. FOTO: Dreamstime