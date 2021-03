Opozicija Kustečevo poziva k odstopu

Po izjavi ministrice Kustečeve, da so mariborski dijaki dovolj zreli, da prevzamejo odgovornost, so se oglasili številni odvetniki. Ti so pripravljeni zastopati dijake, ki so s shodom izražali svoje mnenje, da si želijo nazaj v šolo. Odvetnik Bauk, ki bo zastopal nekaj dijakov, pravi, da ukrepi, ki so bili izrečeni zoper dijake, v resnici niso bili namenjeni preprečevanju širjenja epidemije, ampak preprečevanju širjenja stališč in omejevanju svobode govora. Oglasil se je tudi mariborski humanitarec Boris Krabonja, ki pravi, da se Kustečeva in vlada, v kateri je, ne zavedata, da se politika ne spreminja z novimi obrazi, ampak z mladimi ljudmi.

icon-expand