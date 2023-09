Braslovčani proti izselitvi, župan druge rešitve ne vidi

Iz okoli 150 hiš bomo izselili ljudi, je odločen Tomaž Žohar, župan Braslovč, ki po poplavah, ki so tam prizadele skoraj 300 domov, druge varne rešitve ne vidi več. A temu nasprotujejo domačini, saj verjamejo, da obstaja tudi druga rešitev, ki bi prizadela manj domov. Domačini predlagajo višje in primerno urejene brežine reke Savinje ter izlivna polja na bolj primernih lokacijah. Župan odgovarja, da je mnenje stroke jasno in ga bodo upoštevali. Življenja ljudi so na prvem mestu, ne moremo si več privoščiti, da bi zaradi besnenja narave spet ogrožali tako prebivalce kot tudi gasilce, ki v reševalnih akcijah tvegajo svoja življenja.