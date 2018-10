Brazilci med dvema ognjema: 'Bolsonaro pomeni smrt, Hadda pomeni življenje'

Christina Gozdal se je na volilni dan odela v brazilske nacionalne barve, rumeno in zeleno, ter odpravila na volišče. Upa, da bo njena država izvolila čisto svojega Donalda Trumpa , piše Guardian.

Svoj glas bo na voliščih oddalo nekaj manj kot 200 milijonov ljudi, volitve pa so za pismene Brazilce obvezne.

Čeprav primerjave niso popolnoma na mestu, Gozdalova seveda govori o kanidatu Jairu Bolsonaru. "Razmišlja tako kot razmišljajo ljudje," je povedala 45-letna sistemska analitičarka po oddaji svoje glasu, le nekaj ulic stran od znamenite plaže Copacabana.

Volilci naveličani 16-letne vladavine levice

Nekdanji general in polemični populist Bolsonaro je pritegnil številne Brazilce, ki si želijo sprememb. S svojim ostrim jezikom in odkritim spogledovanjem z "diktatorskim" slogom vladanja je prepričal mnoge, in vse drugo kot njegova zmaga v četrti ekonomiji sveta bi bila pravo malo presenečenje.

Pred volitvami so mu ankete napovedovale med osem in 10 odstotki prednosti pred konkurentom, predstavnikom levice Fernandom Haddadom, ki pa je v zadnjih dneh vendarle rahlo stopil svoj zaostanek na merjenjih javnega mnenja.

48-letna javna uslužbenka Monica Gamero je prepričana, da bo Bolsonaro izboljšal izobraževalni sistem in potolkel naraščajoči kriminal. "Naša država je v moralnem, kulturnem in varnostnem razsulu," se pritožuje.

Upokojenec Denir Quintanilha pravi, da je glasoval iz jeze, ki jo uperja v levo delavsko stranko, ki v Braziliji vlada že zadnjih 16 let in jo krivi za ekonomsko krizo ter porast korupcije. "Smo absolutno proti delavski stranki," pravi 65-letnik.

Njegovemu mnenju se pridružuje tudi 56-letna nepremičninska agentka Elisabete Pereira, ki pravi, da so Brazilci naveličani, da jim vladajo "tatovi".

Mnogi zaradi skrbi pred propadom demokracije volili Haddada

A izvolitev populističnega provokatorja mnoge tudi skrbi, predvsem zaradi njegovega odkritega spogledovanja z avtokratskimi režimi in voditelji, kot sta bila perujski Alberto Fujimoriin čilski Augusto Pinochet.

Mnogi tako trdijo, da so volili levega kandidata Haddada ne zaradi pripadnosti delavski stranki, temveč iz strahu pred Bolsonarovimi ekstremnimi stališči. "Glasoval sem za Haddada, ker sem resnično zaskrbljen, kaj se bo zgodilo, če zmaga njegov nasprotnik," pravi 41-letni inženirPaul Pichnoff.

Adolfo Castro, 20-letni revizor se strinja: "V trenutni klimi v državi se kandidatov, kot je Bolsonaro, bojimo."

V slabih 500 kilometrov oddaljeni saopaulski faveli Heliopolis so ti strahovi še močnejši. Leda dos Santos, tako kot milijoni drugih, trdno nasprotuje človeku, ki lahko ogrozi njihovo mlado demokracijo. "Verjamem, da ga lahko ustavimo," pravi 41-letna delavka v tovarni igrač in dodaja: "Verujem. Bog nam bo pomagal, ker ta človek je pošast."

"Živel sem v diktaturi in ne želim iti več tja nazaj. To je nevarno,"pa trdi 61-letni zidar Antonio da Silva Lima.

Tudi Gerohannah Barbosa, 48-letna transseksualka in aktivistka se boji naraščajočega nasilja zoper LGBT skupnost, v primeru, če zmaga samooklicani homofob Bolsonaro. "On pomeni smrt. Hadda pomeni življenje," se slikovito izrazi Barbosa.

Številni Brazilci obupani

Brazilija se danes počasi pobira, v državi pa še vedno vladata neobvladljiva korupcija in kriminal. Lani je število umorov doseglo rekord – 63.880 ljudi je umrlo nasilne smrti. Ravno zagotavljanje stabilne varnosti pa je za brazilske dosedanje predsednike predstavljalo nedosegljiv cilj, ki je večkrat ostal le ena izmed neizpolnjenih predvolilnih obljub.

