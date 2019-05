V brazilskih zaporih izbruhnili izgredi: najmanj 40 mrtvih

V izgredih v štirih zaporih na severu Brazilije je v ponedeljek umrlo najmanj 40 zapornikov. Izgredi naj bi bili posledica sporov med posameznimi tolpami. Kot so sporočile pristojne oblasti, so vse žrtve zadušili.

Vsi štirje zapori, v katerih je prišlo do izgredov, so v zvezni državi Amazonas. Samo v zaporu blizu prestolnice Manaus so našteli najmanj 25 žrtev, vse skupaj v štirih ločenih ustanovah pa najmanj 40 žrtev. Pazniki so žrtve odkrili med rutinskim preverjanjem zapora.

Izgredi so se v brazilskih zaporih začeli že v nedeljo. V zaporu Anisio Jobim je do spopadov med zaporniki prišlo med časom za obiske. Ubitih je bilo 15 ljudi.

Nedeljskim izgredom so tako bili priča tudi obiskovalci. "Nastal je popoln kaos," je dejala mati enega od zapornikov. "Vsi so začeli teči, udarjati po vratih, rešetkah in se zapodili po hodnikih," je dodala.

Lokalni guverner Wilson Lima je stanje označil za krizo. Preiskavo, ki so jo sprožili že v nedeljo, so tako razširili.

Zapor Anisio Jobim je bil že januarja 2017 prizorišče krvavih izgredov med zaporniki, ki so zahtevali 56 smrtnih žrtev.

Brazilija je z več kot 700.000 jetniki na tretjem mestu po številu zapornikov na svetu. Zapori pa so tudi prenatrpani. Zapornikov je približno dvakrat več kot število mest v zaporih.