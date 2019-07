V Braziliji zaplenili rekordne 8,5 tone mamil

V eni izmed četrti brazilske metropole Rio de Janeiro so policisti izvedli akcijo, v kateri so zaplenili 30 avtomatskih pušk, 75 granat, pištolo in kar 8,5 tone mamil.

Policija je med policijsko akcijo v brazilski metropoli Rio de Janeiro zaplenila rekordnih 8,5 tone mamil in več kosov orožja. V četrtkovi akciji na severu milijonskega mesta je sodelovalo več posebnih enot brazilske policije, v akciji pa je bil ubit eden od kriminalcev, pet pa so jih aretirali. Količina zaplenjenih mamil in orožja je največja zaplemba v posameznem dnevu v zgodovini Rio de Janeira. Policija je poleg mamil med drugim zaplenila tudi 30 avtomatskih pušk, 75 granat in pištolo. Mamila so zaplenili v četrti Mare, kjer je več deset revnih četrti, favel. Tam so dejavne tolpe prekupčevalcev z mamili in oboroženi kriminalci.