V britanskem mestu Killamarsch umorjeni trije otroci in mati

Britance je pretresel umor treh otrok in matere dveh od njih v majhnem mestu Killamarsch v angleškem okrožju Derbyshire. Prebivalci tega mirnega mesteca z nekaj več kot devet tisoč prebivalci ne morejo verjeti, da se je kaj takega zgodilo v njihovi sredi. Osumljenca, 31-letnega moškega, so že prijeli. Policija podrobnosti štirikratnega umora še ne želi izdati. Morija v Killamarschu je na Otoku spet sprožila razprave in zahteve po ponovni uvedbi smrtne kazni.