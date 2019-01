V brodolomu čolna pred obalo Libije verjetno utonilo 117 ljudi

"Pogrešanih je torej 117 ljudi, med katerimi je deset žensk in dva otroka, eden star komaj dva meseca," je na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik IOM Flavio Di Giacomo.

Dodal je, da so bili glede na navedbe preživelih na čolnu številni migranti iz Zahodne Afrike, okoli 40 pa je bilo tudi Sudancev.

Preživele je v petek rešila italijanska obalna straža in jih prepeljala na otok Lampedusa. Italijanska obalna straža je sprva sporočila, da je bilo na čolnu, ki se je znašel v težavah slabih sto kilometrov severovzhodno od Tripolija, le 20 ljudi.

Di Giacomo je kasneje za italijanske medije povedal, da ima tragedija verjetno precej večje razsežnosti."Rekli so nam, da je bilo na čolnu, ki je iz Libije odplul v četrtek ponoči, 120 ljudi. Po desetih do 11 urah na morju je čoln začel puščati in toniti. Ljudje so padli v morje in utonili,"je dejal.