V Bruslju je na mizi vprašanje - kako naprej, da ne bi visoke cene energentov držav članic in njihovega gospodarstva spravile na kolena. Vprašanje, ki ga še zdaleč niso odprli prvič, a tokrat so ga uspešno zaprli. Dosegli so namreč dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:07 audio-control-play-line Iz SVETA: Bojan Kumer o ukrepih 02:18 audio-control-play-line Iz SVETA: Boj proti energetski draginji icon-chevron-left icon-chevron-right