V Bruslju kot predsednik slovenske vlade in predstavnik Hrvaške

Slovenski predsednik vlade Janez Janša bo v Bruslju zastopal stališča Slovenije in Hrvaške, saj ga je za to pooblastil hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković, ki je okužen z novim koronavirusom. Našemu novinarju Aleksandru Pozveku je na misel padlo, da bi Janša lahko tako postal to, kar si že ves čas želi – junak vseh državljank in državljanov. Kot slovenski predsednik vlade bi lahko predlagal rešitev mejnega vprašanja in ga kot hrvaški predstavnik potrdil.

