V Bruslju na stotine ruskih in kitajskih vohunov

Poleg agentov Rusije in Kitajske, naj bi se v Bruslju nahajali tudi obveščevalni agenti Maroka in ZDA.

Nemški časnik Die Welt, ki navaja diplomatske vire EU, razkriva, da naj bi bil Bruselj poln ruskih in kitajskih vohunov. V neuradni prestolnici EU naj bi jih delovalo na stotine, natančneje "okoli 250 kitajskih in 200 ruskih obveščevalnih agentov", opozarja Diplomatska služba EU (EEAS).

Po mnenju EEAS, ki ga vodi visoka zunanjepolitična predstavnica EU, Federica Mogherini, ti obveščevalni agenti delujejo večinoma iz veleposlaništev ali gospodarskih predstavništev svojih matičnih držav. Brez navajanja natančnih številk še dodajajo, da ima Rusija že zgodovinsko nameščenih veliko število agentov v mestu.

Vohunjenje sicer velja za nekakšno 'javno skrivnost' v mestu, v katerem domujejo institucije Evropske unije ter tudi zveza Nato. Leta 2003 je izbruhnil škandal, ko so bile v stavbi Evropskega sveta Justis Lipsius odkrite prisluškovalne naprave, natančneje v pisarnah, ki so jih uporabljali francoski, nemški, britanski in španski diplomati. Medtem ko storilci niso bili nikoli javno razkriti, so sumi leteli predvsem na Izrael in Združene države Amerike.