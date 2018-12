V Bruslju nasilje po protestih proti dogovoru o migracijah

Sprva mirni protesti desničarskih skupin proti dogovoru Združenih narodov o migracijah, ki se jih je v Bruslju udeležilo okoli 5500 ljudi, so se sprevrgli v nasilje. Protestnike, ki so v policiste in v poslopja evropskih institucij metali kamenje in druge predmete, so razgnali s solzivcem in vodnim topom.

Udeleženci so na protestih zahtevali, naj belgijska vlada da prednost domačinom in ne migrantom. Zavzeli so se za zaprtje meje in za odstop premierja Charlesa Michela. Protest je organiziralo več desničarskih skupin. Na drugi strani se je na protimanifestaciji zbralo okoli 1000 zagovornikov dogovora o migracijah. Shod so na drugi strani Bruslja organizirale skupine, ki se borijo proti stigmatizaciji migrantov, po zgledu francoskih protestnikov pa so nekateri udeleženci nosili rumene jopiče. Protest je organiziralo več desničarskih skupin. FOTO: AP V maroškem Marakešu so 10. decembra potrdili dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ga bo 19. decembra z resolucijo potrdila še Generalna skupščina ZN. Več držav, med njimi tudi nekatere evropske, k sporazumu ni pristopilo, ker menijo, da dogovor izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.