V Bruslju odprli muzej TikToka in Instagrama

Na družbenih omrežjih bi najbrž vsak rad izgledal kot zvezdnik ali vplivnež z na tisoče sledilcev, pot do tega pa je danes lažja kot kadar koli prej. V Bruslju so namreč odprli muzej, ki ponuja sobe, ambiente in kulise, da lahko obiskovalci v njih posnamejo profesionalne fotografije, kot jih ustvarjajo vplivneži sami. Na safariju nasmehov, kot pravijo muzeju, je torej vsak lahko zvezdnik, a pasti slave Instagrama in TikToka so vseeno bližje, kot si mislimo.