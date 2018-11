V Budimpešti zahtevali akademsko svobodo

Udeleženci zborovanje pravijo, da CEU simbolizira svobodo misli in odprtost, ki jo morajo braniti. Na ulicah so korakali tudi študentje z univerze Eötvös Loránd University (ELTE): "Če se ne postavimo za CEU, bo naslednja lahko ELTE," pravi študent Eyad.

Proteste je spodbudila oznanitev Srednjeevropske univerze (CEU) ameriškega milijarderja Georga Sorosa , da bo svoje delovanje preselila na Dunaj, če vlada madžarskega premierja Viktorja Orbana do 1. decembra ne zagotovi zakonskih okvirjev za nemoteno delovanje univerze na Madžarskem, poroča Reuters.

CEU je ustanovil ameriški milijarder madžarskega rodu George Soros, ki v očeh madžarske vlade Viktorja Orbana že več let velja za sovražnika madžarske države številka ena, češ da financira nezakonite migracije na Madžarsko. Sprejeli so tudi posebno zakonodajo"stop Soros", ki naj bi to preprečevala. Med drugim pa je uperjena proti vsem, ki bi kakorkoli pomagali migrantom, zlasti proti nevladnim organizacijam.

Orbanova vlada je tako sprejela sporni zakon novi zakon o univerzah, ki terja, da morajo na Madžarskem akreditirane tuje univerze tovrstne študije ponujati tudi v matični državi. CEU se je zaradi tega znašla v stiski, a je do februarja letos izpolnila tudi ta pogoj. Toda madžarska vlada kljub temu ni želela podpisati ustreznega dogovora.

Za izpolnitev vseh zakonsko predpisanih pogojev je sicer čas do 1. januarja prihodnje leto. Vendar pa so se v CEU odločili za selitev na Dunaj.

Univerza je aprila letos z mestom Dunaj podpisala memorandum o ustanovitvi CEU kampusa, ki naj bi prve študente sprejel v šolskem letu 2019/20. Vsem dosedanjim študentom CEU v Budimpešti naj bi vendarle omogočili, da študij končajo v madžarski prestolnici, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.