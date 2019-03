V Caracasu ugrabili vodjo Guaidojevega kabineta

Poslanec opozicijske stranke Voluntad Popular (Ljudska volja) Sergio Vergara je sporočil, da je davi "uzurpatorski režim nezakonito preiskal" njegovo hišo in hišo vodje Guaidojevega kabineta Roberta Marrera, ki so ga ugrabili in pri njem pustili orožje. Med "aretacijo" je Marrero kričal, da so pripadniki obveščevalne službe Sebin pustili dve pištoli in granato, je medijem povedal Vergara.