Zagotovo poznate pravljice o polarnem vlaku, snežni kraljici, medenjačku in božični jelki. Prav te pravljice so bile navdih trem prijateljicam, ki so se odločile za postavitev mini božične vasi v Laškem. Zavihale so rokave in izdelale medenjakovo hiško ter medenjake in ledeno jamo snežne kraljice. V čarobni svet pravljic pa vas lahko odpelje kar polarni vlak ob Savinji.