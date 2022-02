Pot covidnih odpadkov: 'Zaužili naj bi za eno kreditno kartico plastike na leto'

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z uporabljenimi zaščitnimi maskami? Te ne sodijo v embalažo. Njihova pot bi se morala začeti med mešanimi odpadki, torej v črnih zabojnikih.

Vsak teden se v ljubljansko komunalo strese tudi do 2500 ton mešanih odpadkov iz 56-ih občin. Potem pa žerjav kupe odpatkov prenese v drobilnik. "Nato iz njih izločimo surovine kot so plastenke, papir, kovine, pločevinke, ki so potem primerne za ponovno uporabo," pojasnjuje Vanja Fabjan iz Voka Snage.

Težav niso imeli niti v začektu epidemije, ko smo, spomnimo, kužne maske in ostale pripomočke skrbno ločevali v plastičnih vrečah. Vse skupaj se namreč razreže na majhne delce, nato pa loči na traku. Vse, kar ne sodi v nobeno od prej naštetih skupin surovin, potuje naprej do naslednjega cilja.

"Preostanek predelamo v gorivo, ki je primerno za energetsko izrabo. Torej tukaj pristanejo odpadki kot so maske, rokavice, plenice, teksil, pipomočki za samotestiranje, tako da na odlagališču na koncu pristane manj kot deset odstotkov odpadkov. Potem to gorivo prevzamejo prevzemniki in to pošljejo v objekte, ki lahko energetsko izrabo omogočijo, " nadaljuje Fabjanova.