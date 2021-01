Med epidemijo tatovi prilagodili svoje delovanje. Tarče so postali tudi avtosaloni

Tatovi, vlomilci in nepridipravi so v času epidemije spremenili svoje tarče. Čeprav se je število kaznivih dejanj zoper premoženje v lanskem letu v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo, pa se je struktura kaznivih dejanj spremenila. Močno se je na primer razširilo izsiljevanje ter povečalo število roparskih tatvin. Prav tako se je spremenila struktura tatvin, tarče pa so postali tudi zaprti saloni za prodajo rabljenih avtomobilov, ki so zaradi epidemije zaprti že skoraj pet mesecev. Tatovi pa kradejo predvsem rezervne dele.

