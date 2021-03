V času epidemije ženske plačale najvišjo ceno

Leto, zaznamovano z epidemijo, je razgalilo, da so ob vsakokratni krizi prav ženske tiste, ki plačajo najvišjo ceno. Ker jih več dela na področjih, ki so bila najbolj na udaru – zdravstvo, socialne službe, trgovine. Ker so bile ženske prve, ki so izgubile službo, ko jih niso več potrebovali. A plačna neenakost je le ena od nepravičnosti, s katerimi se morajo soočati ženske. Tu so dostikrat še pričakovanja družbe, kakšna mora ženska biti.

