V času koronavirusa sta tenis igrali kar vsaka na svoji strehi

V času epidemije koronavirusa se je za nekaj časa normalno življenje ustavilo. Tudi tekme in treningi, kakršnih so bili športniki vajeni. Vsak se je, da je ostal v formi, znašel na svoj način in se ob tem držal pravil, ki preprečujejo širjenje virusa. Tudi mladi teniški igralki Vittoria in Carola. Med epidemijo, ko v Italiji nihče ni smel zapustiti svojega doma, sta tenis igrali vsaka na svoji strehi v mestu Liguria. Zaradi posnetka sta dekleti zasloveli po vsem svetu in tako spoznali tudi slavnega tenisača Rogerja Federerja.