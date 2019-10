Trump sprejel starše ubitega Harryja, v Beli hiši bila tudi voznica

Predsednik Trump je strtima staršema dejal, da je njun primer prepričljiv, vendar pa dodal, da bo Sacoolasova ostala v ZDA. Trump je bil po besedah družine zelo sočuten in spoštljiv in je dejal, da bo znova premislil o primeru, vendar pa je ponovil, da stališče ZDA ostaja nespremenjeno.

Družina Harryja Dunna , ki je v nedeljo prispela v ZDA, se je v torek zvečer srečala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom . Ko sta se pojavila v Beli hiši, so jima sporočili, da je tam tudi voznica Anne Sacoolas . Bela hiša je namreč nameravala urediti srečanje med družino in voznico, a ga je družina pod takšnimi pogoji zavrnila. Kot sta po prihodu s sestanka v Beli hiši povedala, sta srečanje s Sacoolasovo zavrnila zato, ker po njunem prepričanju sestanek z njo brez svetovalcev in mediatorjev ne bi bil primeren.

Povabilo iz Bele hiše sta starša prejela kmalu po prihodu v državo. "Še vedno sem v šoku, da smo dobili povabilo tako hitro, kar na lepem, govorili smo z novinarji, nato pa smo bili že na poti v Washington," je za Sky News povedal Harryjev oče Tim Dunn.

Družina je pred srečanjem upala, da ima predsednik Trump dobre novice. "Upamo, da je dobra novica ta, da se bo voznica vrnila v Veliko Britanijo in da se je vlada odločila, da je to pravi način," je dejal Dunn in dodal, da so v Ameriko prišli zato, da bi jim prisluhnili in da bi se voznica Anne Sacoolas vrnila v Veliko Britanijo. "Če smo povabljeni v Belo hišo, potem je zagotovo to dober korak naprej," je še dejal pred sestankom.

Mati ubitega motorista Charlotte Charles je poudarila, da upa, da družine na sestanku ne bodo le potrepljali po ramenih in dajali praznih obljub. "Držimo pesti, da ne bomo prišli tja in nas bodo potrepljali po ramenu, češ 'saj bo'. Sem pa vsekakor zadovoljna. Vendar ne vem, kaj lahko pričakujem, zato držimo pesti, da to ni samo povabilo na navaden pogovor," je dejala Charlesova. Ob tem je spomnila na razočaranje, ki so ga doživeli na sestanku z britanskim zunanjim ministrom Dominicom Raabom.

'Ne morete kar odkorakati in pričakovati, da se ne bo nič zgodilo'

Že ob prihodu v ZDA sta Harryjeva starša pozvala predsednika Trumpa, naj jima pomaga doseči pravico za sina. "Tisto noč se je zgodila nesreča, ženska je naredila napako, ubila je našega sina, ni ga nameravala ubiti, ni želela povzročiti nesreče, vendar ne morete kar odkorakati in oditi in pričakovati, da se ne bo nič zgodilo. Najin fant je umrl in zasluži si pravico. To je vse, kar želimo," je dejal Dunn. "Rekel bi mu (predsedniku Trumpu) kot moški, kot oče – kako si lahko pustil, da se to zgodi. Če si oče in če bi tvoj otrok umrl, bi zagotovo želel, da ta oseba prevzame odgovornost za svoje dejanje," je še dodal.

Starša se sicer želita srečati tudi z ženo diplomata, ki je zakrivila prometno nesrečo, v kateri je umrl njun sin, vendar sta za srečanje postavila pogoj: da voznica pristane na vrnitev v Veliko Britanijo.