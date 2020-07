V času okužb vse težje do pregleda ali posveta pri družinskem zdravniku

Dostopnost do družinskih zdravnikov je bila že pred covidom rak rana slovenskega zdravstva. Samo v zdravstvenem domu Ljubljana potrebujejo okoli 60 novih zdravnikov. A covid epidemija je dostop do bele halje še otežila, pojasnjuje direktor ZD LjubljanaRudi Dolšak: ''Dejstvo je, da je do zdravnika težko priti in da ne izgleda, če sem realen in pošten, da lahko kaj hitro popravimo situacijo. V zdravstvenem domu Ljubljana smo vsakemu, ki je potreboval pomoč, in je prišel do nas, nudli pomoč, in to bomo tudi v prihodnje delali. Dejstvo pa je, da se je treba najaviti po telefonu.''

In tu je bistvo problema. V uredništvo so nam pisali številni nezadovoljni prebivalci iz vse države, ki do zdravnika sploh niso prišli. Telefoni so stalno zasedeni, pišejo, mnogi starejši imajo težave s pisanjem po elektronski pošti, v mnogih primerih so bolniki najdlje prišli do medicinske sestre, in te naj bi ocenjevale simptome in odločale o nadaljnjih korakih, česar se zaveda tudi Dolšak, ki ob tem dodaja, da žal ne bo mogoče zadovoljiti potreb in želja posameznih pacientov in obiskovalcev.

A ne gre le za zadovoljstvo po hitri obravnavi. Nastaja lahko tudi škoda na zdravju bolnikov. Med njimi so tudi takšni, ki imajo resna obolenja, a zaradi trenutnega stanja v zdravstvu se postavljanje diagnostike lahko zavleče in lahko utrpijo nepovratno škodo.