Dva tedna po tem, ko je bila javnost seznanjena z zamenjavo dveh bolnikov, kjer so enega upepelili in pokopali, ob grobu pa je stala napačna družina, drugi se je medtem vrnil v dom za starejše, in po vloženi ovadbi zaradi malomarnosti in nevestnega dela s strani ministrstva za zdravje, je pred kamero v četrtek ponovno stopil strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar. Povedal je, da vse očitke zavračajo, da gre za politične pritiske ter da krivde na njihovi strani ni.