V Celju prostovoljci že sedmo leto zapored razveseljujejo otroke iz socialno šibkih družin

Ovijalni papir, darila in pridne roke – tako bi lahko opisali Božičkovo tovarno daril v Celju, v kateri prostovoljci razveseljujejo otroke iz socialno šibkejših okolij. Obdarili bodo več kot tisoč otrok iz savinjske regije in jim tako polepšali praznike. Čeprav bodo dnevi pred božičem naporni, noči pa neprespane, je to tisto, kar nas osrečuje, razlagajo.