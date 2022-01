V Celju se sredi zelenja vije 400 metrov dolga snežna proga

Prave zime z obilico snega in nizkimi temperaturami so po nižinah vse redkejše in vse krajše. In tam, kjer se kljub temu nočejo odpovedati snežnim radostim, se morajo znajti po svoje. Kot so se zdaj v Celju, kjer so se odločili, da bodo letos tekli na smučeh. In ker naravnega snega ni, so izdelali tehničnega. Želijo si, da otoplitev ne bi trajala predolgo in bo snežna idila trajala vse do pomladi.