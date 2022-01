Na celjskem območju to noč znova dva krvava obračuna: poskus uboja v Preboldu, kjer je posredovala celo specialna enota policije, tam se je namreč družilo več moških, 44-letnika so zabodli, v policijskem pridržanju so štiri osebe. Nato pa okoli pol treh zjutraj še poskus umora, ko je 37-letni osumljenec napadel in zabodel 45-letno žensko in jo pri tem hudo poškodoval.