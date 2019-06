V centru za migrante v Veliki Kladuši izbruhnil požar

V centru Miral za migrante v Veliki Kladuši, kjer je nastanjenih več kot sto migrantov, je izbruhnil požar. Kot je potrdila PU Bihać za bosanski spletni medij Avaz, so prejeli prijavo in se odpravili na kraj dogodka.

Po za zdaj še neuradnih podatkih je bilo ranjenih 29 ljudi, na posnetku, ki so ga pridobili v Avazu, pa je vidno tudi, da so nekateri migranti skočili skozi okno, ko je zagorelo. Nekatere so odpeljali na zdravljenje v tamkajšnji zdravstveni dom, druge pa v bolnišnico v Bihać.

Vzrok za požar še ni znan, na kraju pa je še vedno veliko število gasilcev iz Velike Kladuše.

Na srečanju predstavnikov bosanskega Unsko-sanskega kantona in operativnega osebja za vprašanje migracij v BiH pred dvema dnevoma v Sarajevu so sicer obravnavali predlog premestitve migrantskih centrov Miral in Bira v Vučjak.