V Centru za pomoč na domu za 800 ostarelih skrbi zaplesalo kar 100 zaposlenih

Število starejših, obnemoglih, takih, ki živijo sami in ki, da sploh preživijo, nujno potrebujejo dodatno pomoč, je med nami vse več. Med njimi so taki, ki v dom starejših ne želijo ali pa si ga enostavno ne morejo privoščiti. A v letu, ki je za nami, v dom, četudi bi želeli, zaradi epidemije v večini primerov sploh ne bi bili sprejeti. Kdo so ti ljudje in kdo jim pomaga? V Mariboru zanje skrbi več kot 100 zaposlenih, v glavnem socialnih oskrbovalk Centra za pomoč na domu: od nakupa v trgovinah, pomoči v gospodinjstvu, do zdravstvene nege in fizioterapije, predvsem pa – kar so starostniki zdaj še najbolj potrebovali – ogromno sočutja in pogovorov. Težko leto je za nami, pravijo zaposleni iz centra, zato so se, da razbremenijo sebe in hkrati razveselijo svoje uporabnike, lotili plesnega izziva, ki je preplavil splet, in sredi Maribora zaplesali na Jerusalemo.

