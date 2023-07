V Cerknem je škoda po ocenah župana milijonska

V sredo je nevihtni sistem povzročil škodo vse od Posočja do Pomurja, v četrtek pa je bilo najhuje v Krškem, kjer je tolkla 12-centimetrska toča, in Cerknem, ki so ga prizadele hudourniške poplave. Narasla reka Cerknica je poplavila več stavb, zalila pošto in njihova službena vozila, neurje pa je močno poškodovalo tudi bolnico Franja. Na terenu so sodelovale vse razpoložljive sile, aktivirana so bila vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Cerkno, za pomoč pa so prosili tudi društva z Idrijskega. Po oceni župana Cerknega Gašperja Uršiča bo škoda na infrastrukturi milijonska.