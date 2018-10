V Cernu razburil govor znanstvenika o vlogi žensk v fiziki

Alessandro Strumia z univerze v Pisi, ki sicer redno dela za Evropski center za jedrske raziskave (Cern), je na petkovi delavnici o spolu in visokoenergijski fiziki, na kateri so bile večinoma fizičarke, govoril, da njegovi rezultati "dokazujejo", da fizika ni seksistična proti ženskam. "Ampak resnica ni pomembna, ker je del političnega boja, ki prihaja od zunaj," je dodal.

V predstavitvi je prikazal več grafov, ki prikazujejo, kako so raziskovalke dobile zaposlitev, čeprav so bila dela raziskovalcev večkrat citirana v delih drugih znanstvenikov, kar je sicer eden od indikatorjev uspešnosti. Na drugem grafu je prikazal, kako so bili moški v karieri uspešnejši, čeprav so imeli na začetku enako število citiranj kot ženske, poroča britanski BBC.

Ob tem je dodal osebno izkušnjo, ko so na razpisu izbrali žensko, čeprav je bil sam domnevno bolj kvalificiran.

Nadaljeval je, da "moški raje delajo s stvarmi, ženske pa z ljudmi" ter da je razlika opazna že v otroških letih, ne da bi bili otroci podvrženi kakšnim družbenim vplivom.

Cern, ki ima sedež v Ženevi, je predstavitev umaknil s svoje spletne strani "v skladu s pravili obnašanja, ki ne dovoljujejo osebnih napadov in žalitev". V izjavi so dodali, da organizatorji pred dogodkom niso bili obveščeni o vsebini predavanja.

"Cern je kulturno raznoliko organizacija, ki združuje ljudi iz več deset držav. Je kraj, kjer so vsi dobrodošli in imajo enake možnosti, ne glede na etničnost, verovanja, spol ali spolno usmerjenost," so dodali pri centru, ki ga od leta 2016 vodi Fabiola Gianotti, prva ženska na tem položaju.