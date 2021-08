Za zaostrovanje ukrepov bo ključen kriterij zasedenost intenzivnih enot

Število okuženih je prvič od sredine maja preseglo 500. V torek smo namreč ob 2805 PCR-testih potrdili 508 novih okužb. To je en teden hitreje, kot so kazale projekcije in napovedi, kar pomeni, da se epidemija širi hitreje od pričakovanj. Že konec tega tedna bomo izpolnili kriterije za evropsko rdečo fazo. Minister za zdravje je zato danes sporočil: situacija je resna, naša pot ni postlana s cvetjem. Stopimo skupaj, poziva minister, spoštujmo ukrepe in se cepimo. V noči s ponedeljka na torek pa se je iz Grčije vrnila še ena skupina maturantov. Koliko jih je okuženih?

