V četrti sezoni Štartaj Slovenija sta kupce najbolj prepričala Valentina in Uroš Kavčič

Devet že znanih podjetnikov in devet povsem novih izdelkov - to je bilo vodilo četrte sezone Štartaj Slovenija. Izvedeli smo, kdo izmed devetih produktov, ki ste jih lahko v zadnjih dveh mesecih spoznali tudi v naši oddaji, je bil zmagovalec letošnje posebne koronske sezone. To so bio sadni namazi Mr. in Ms. Jam, ki jih v sončni Vipavski dolini ustvarjata Uroš in Valentina Kavčič.